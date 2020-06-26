Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после досрочной победы в чемпионате Англии.

Напомним, это случилось благодаря поражению «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ. «Горожане» уступили на выезде «Челси» (1:2) и теперь не смогут сократить отрыв до окончания сезона даже если выиграют оставшиеся матчи.

«Честно говоря, у меня нет слов. Я знаю, как Кенни переживал за команду. Это чемпионство для него. Не могу не вспомнить про Джеррарда. Эта победа также для Стиви. Наши игроки восхищаются историей «Ливерпуля». В таких условиях мотивировать команду намного проще.

Конечно, я смотрел матч «Челси» и «Манчестер Сити». Это были 100 напряженных минут. Я очень рад тренировать эту команду. Мне не пришлось работать здесь 30 лет, чтоб выиграть трофей. Мы смогли это сделать за четыре года и это огромное достижение», – цитирует Клоппа BBC.