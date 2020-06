«Мы прошли через это в 2017 году». «Спартак» поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила английский «Ливерпуль» с победой в чемпионате страны.

«Поздравляем «Ливерпуль» с победой в премьер-лиге. Надеемся, вы готовы к многочисленным постам «каким был мир, когда «Ливерпуль» в последний раз выигрывал титул?» Мы прошли через это в 2017 году», – сказано в сообщении красно-белых.

Aye lads @LFC, congrats on that Premier League title! Hope you’re ready to these numerous «What was the world ~* when Liverpool last won the league?» posts... We overcame this back in 2017 😅#FCSM 🔴⚪️