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26 июня 12:31
автор: Артур Гичунцев

Хавбек «Спартака» Умяров: Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны

В полуфинале красно-белым предстоит гостевой матч против «Зенита».

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о текущем состоянии команды, а также обозначил главные цели на текущий сезон.

«Морально команда готова к плотному графику. Приложим все усилия, чтобы показать красивую игру и добиться нужных результатов. Уверен, что каждый хочет выложиться по максимуму. Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы.

Кубок – кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры. Но ни в коем случае нельзя разделять матчи, мы должны выступить успешно в обоих соревнованиях. Главный тренер часто говорит нам о том, что до матча в Петербурге у нас будет много игр в чемпионате. Нельзя думать о каком-то конкретном поединке за месяц до него.

Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы», – сказал футболист клубной пресс-службе.

Напомним, «Спартак» сыграет в полуфинале Кубка России с питерским «Зенитом». Что касается РПЛ, то в данный момент красно-белые занимают восьмое место в таблице, набрав 28 очков.

источник: ФК «Спартак»
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Хавбек «Спартака» Умяров: Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны
В полуфинале красно-белым предстоит гостевой матч против «Зенита».
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