Федун написал замминистра МВД в поддержку фанатов «Спартака», задержанных по обвинению в хулиганстве

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не остался в стороне на фоне скандальных событий, связанных с болельщиками столичного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Of News.

Источник опубликовал фотографию письма, адресованного первому заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации Александру Горовому. В своем обращении Федун отметил, что «акция фанатов была направлена исключительно на поддержку любимой команды», а их действия «не представляли общественной опасности».

Напомним, фанаты красно-белых устроили фаер-шоу перед отъездом команды в Тулу на матч 23-го тура РПЛ с местным «Арсеналом» (2:3).

По окончании акции многие болельщики «Спартака» были задержаны полицией и обвиняются в хулиганстве.