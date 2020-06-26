Бюджет «Урала» на следующий сезон – более 1 миллиарда рублей

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт обозначил бюджет «Урала» на сезон-2020/21.

«Рассматривался вопрос, связанный с выступлением команды и бюджетированием. По сезону-2019/20 бюджет составляет больше миллиарда рублей.

Такая же сумма планируется на следующий сезон. Озвучивалась цифра больше 1,1 млрд рублей», – заявил Рапопорт, чьи слова приводит ТАСС.

Добавим, что «Урал» также ведет борьбу за Кубок России. В полуфинале команде предстоит встретиться с подмосковными «Химками».