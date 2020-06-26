ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 июня 14:09
автор: Артур Гичунцев

«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей

Такое решение приняло правительство Нижегородской области.

В среду, 1 июля футболисты «Тамбова» сыграют на домашней арене против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

Как сообщила пресс-служба «Тамбова», встреча пройдет без зрителей.

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.

На данный момент команда Сергея Семака занимает первое место в таблице, набрав 53 очка. В активе «Тамбова» – 25 очков и 13-я позиция.

источник: ФК «Тамбов»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Jaguar открыл серию онлан встреч в социальной сети Instagram«Локомотив» изолировался на базе в БаковкеChevrolet Colorado: новые снимки появились в сетиГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Ротор» усилился бывшим защитником «Сочи»
Следующий сезон команда Александра Хацкевича проведет в российской премьер-лиге.
26.06.2020 15:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Курзава согласовал новый контракт с «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с лондонским «Арсеналом» и «Барселоной».
26.06.2020 14:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей
Такое решение приняло правительство Нижегородской области.
26.06.2020 14:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гути уволен с должности главного тренера «Альмерии»
Испанец известен по игре за мадридский «Реал».
26.06.2020 13:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бюджет «Урала» на следующий сезон – более 1 миллиарда рублей
В данный момент команда Дмитрия Парфенова занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.
26.06.2020 13:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Федун написал замминистра МВД в поддержку фанатов «Спартака», задержанных по обвинению в хулиганстве
Ранее сообщалось, что за решеткой могут оказаться более 70 человек.
26.06.2020 13:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хавбек «Спартака» Умяров: Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны
В полуфинале красно-белым предстоит гостевой матч против «Зенита».
26.06.2020 12:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Александр Алаев: Никакие поправки не помогут, если футболисты не будут соблюдать меры безопасности
РФС продолжает переговоры с Роспотребнадзором о ситуации с футбольными клубами.
26.06.2020 12:16
Футбол
«Все прошло хорошо». Агуэро перенес операцию на колене
Футболист получил травму в матче с «Бернли».
26.06.2020 11:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Холанд исключил уход из «Боруссии» этим летом
Ранее сообщалось, что игроком активно интересуются мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».
26.06.2020 11:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика