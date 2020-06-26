«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей

В среду, 1 июля футболисты «Тамбова» сыграют на домашней арене против «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.

Как сообщила пресс-служба «Тамбова», встреча пройдет без зрителей.

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.

На данный момент команда Сергея Семака занимает первое место в таблице, набрав 53 очка. В активе «Тамбова» – 25 очков и 13-я позиция.