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26 июня 15:08
автор: Артур Гичунцев

«Ротор» усилился бывшим защитником «Сочи»

Следующий сезон команда Александра Хацкевича проведет в российской премьер-лиге.

Российский защитник Валерий Почивалин подписал трудовой контракт с футбольным клубом «Ротор».

Отмечается, что 28-летний игрок будет выступать за новую команду под номером 26. Другие детали трансфера не уточняются, однако, известно, что последней командой футболиста был казахстанский «Иртыш». Он покинул ее на правах свободного агента и перешел в клуб из Волгограда бесплатно.

До перехода в «Сочи» Почивалин также играл за «Химки». За всю карьеру он провел 142 матча, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

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Публикация от СК «Ротор» (@fc.rotor)

источник: ФК «Ротор»
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«Ротор» усилился бывшим защитником «Сочи»
Следующий сезон команда Александра Хацкевича проведет в российской премьер-лиге.
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