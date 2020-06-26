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26 июня 15:25
автор: Артур Гичунцев

Салах – фантам «Ливерпуля»: Благодаря вам это чемпионство стало возможным (фото)

Мерсисайдцы выиграли титул впервые за 30 лет.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оставил запись в соцсети после победы «красных» в чемпионате Англии.

Напомним, это случилось благодаря поражению «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ. «Горожане» уступили на выезде «Челси» (1:2) и теперь не смогут сократить отрыв до окончания сезона даже если выиграют оставшиеся матчи.

«Это невероятно! Хочу сказать спасибо всем фанатам «Ливерпуля», которые следят за нами с разных уголков планеты. Благодаря вам это чемпионство стало возможным. Надеюсь, мы продолжим вас радовать. Вы этого заслуживаете», – написал египетский форвард, выложив фото с партнерами по команде.

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Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

источник: «Советский спорт»
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Салах – фантам «Ливерпуля»: Благодаря вам это чемпионство стало возможным (фото)
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