Салах – фантам «Ливерпуля»: Благодаря вам это чемпионство стало возможным (фото)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оставил запись в соцсети после победы «красных» в чемпионате Англии.

Напомним, это случилось благодаря поражению «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ. «Горожане» уступили на выезде «Челси» (1:2) и теперь не смогут сократить отрыв до окончания сезона даже если выиграют оставшиеся матчи.

«Это невероятно! Хочу сказать спасибо всем фанатам «Ливерпуля», которые следят за нами с разных уголков планеты. Благодаря вам это чемпионство стало возможным. Надеюсь, мы продолжим вас радовать. Вы этого заслуживаете», – написал египетский форвард, выложив фото с партнерами по команде.