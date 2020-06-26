Валерий Карпин: Я сам не понимаю, в каком составе «Ростов» будет играть с «Арсеналом»

- В каком составе «Ростов» будет играть матч против «Арсенала»? Не знаю. Я сам не понимаю, - приводит слова Карпина Sport24.ru.

Накануне глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в пятницу лига ожидает ответ от Роспотребнадзора по смягчению медицинского регламента о возобновлении сезона.

Напомним, в преддверии матча 23-го тура «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин.

Позже на карантин ушли футболисты «Динамо», а игра московского клуба с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля. Во вторник генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что в клубе возможно произошел единичный случай коронавирусом. В четверг стало известно, что у шестерых игроков «Оренбурга» также выявлена коронавирусная инфекция.