Роспотребнадзор отказался смягчать требования для клубов РПЛ

По информации телеграм-канала «Футбольный Биги», РФС не удается добиться от Роспотребнадзора поправок в медицинский регламент для РПЛ, клубам лиги придется и дальше соблюдать установленные ранее правила двухнедельного карантина.

Как отмечается, РПЛ и РФС в дальнейшем продолжат консультации, но «в предстоящем туре клубам предстоит либо играть молодежной командой/академией, либо просить соперника о переносе, либо получать техническое поражение».

Напомним, что на прошлой неделе в полном составе на двухнедельный карантин в связи с выявлением у игроков коронавирусной инфекции ушел «Ростов». Позже на карантин ушли футболисты «Динамо». Во вторник генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что в клубе возможно произошел единичный случай коронавирусом. В четверг стало известно, что у шестерых игроков «Оренбурга» также выявлена коронавирусная инфекция.