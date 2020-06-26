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26 июня 16:49

Роспотребнадзор отказался смягчать требования для клубов РПЛ

РФС не может согласовать с Роспотребнадзором смягчения медицинского регламента о возобновлении сезона в РПЛ.

По информации телеграм-канала «Футбольный Биги», РФС не удается добиться от Роспотребнадзора поправок в медицинский регламент для РПЛ, клубам лиги придется и дальше соблюдать установленные ранее правила двухнедельного карантина.

Как отмечается, РПЛ и РФС в дальнейшем продолжат консультации, но «в предстоящем туре клубам предстоит либо играть молодежной командой/академией, либо просить соперника о переносе, либо получать техническое поражение».

Напомним, что на прошлой неделе в полном составе на двухнедельный карантин в связи с выявлением у игроков коронавирусной инфекции ушел «Ростов». Позже на карантин ушли футболисты «Динамо». Во вторник генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что в клубе возможно произошел единичный случай коронавирусом. В четверг стало известно, что у шестерых игроков «Оренбурга» также выявлена коронавирусная инфекция.

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