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26 июня 17:00

«Ахмат» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Ахмат» и «Сочи» определились с составами на матч 24-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Кадыров, Раванелли, Садулаев, Харин, Митришев, Мбенг, Фелипе Визеу.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Заболотный, Кокорин.

Запасные: Заболотный Н., Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что после 23 туров «Ахмат» набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи» с 27 очками располагается на десятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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