«Ахмат» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Кадыров, Раванелли, Садулаев, Харин, Митришев, Мбенг, Фелипе Визеу.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Заболотный, Кокорин.
Запасные: Заболотный Н., Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.