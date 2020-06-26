Александр Бубнов: «Сочи» крупно выиграл у детей, а с «Ахматом» будет взрослая игра

- «Ахмат» хорошо сыграл прошлый матч, добился победы и дома постарается развить успех. «Сочи» крупно выиграл у детей, а здесь будут взрослая игра и серьезный результат. Прогноз: 2:1, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что после 23 туров «Ахмат» набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Сочи» с 27 очками располагается на десятой строчке.