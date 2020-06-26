Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте

Как сообщает пресс-служба РПЛ, представители клубов проголосовали за:

1. исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков;

2. изменение пункта 2 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

3. дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС

Отмечается, что итоговое решение о внесении поправок в регламент примет Бюро Исполкома РФС.