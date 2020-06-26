«Краснодар» официально сообщил, что матч с «Оренбургом» не состоится

«Поступило официальное письмо от ФК «Оренбург». В нем сообщалось о невозможности участия команды в матче с «Краснодаром», - говорится в заявлении. Опубликованном на официальном сайте краснодарской команды.

В четверг «Оренбург» в официальном заявлении сообщил, что очередные тесты на коронавирус выявили в команде восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два у сотрудников команды.

Напомним, что «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ 27 июня.