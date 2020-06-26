«Сочи» заявил, что проявил уважение к «Ростову», выставив на игру основной состав

«Команда «Сочи» не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки» или необоснованные уступки. Напротив, по мнению «Сочи», уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте сочинской команды.

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.