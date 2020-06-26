Вячеслав Колосков: Где в мире есть правила, по которым клубы договариваются, играть или нет?

- Все из-за того, что нет четкого регламента, поэтому и бросаемся из стороны в сторону. Где в мире есть правила, по которым клубы договариваются, играть или нет? Ну что это такое? Большего парадокса быть не может. Проводящая организация должна принимать решение, и только она может принимать последовательные вердикты, - приводит слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на Covid-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.

Позже на карантин ушли футболисты «Динамо», но игра московского клуба с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля. В пятницу стало известно, что «Оренбург», в составе которого шесть игроков заразились коронавирусной инфекцией, официально отменил встречу против «Краснодара».