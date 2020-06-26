«Оренбург»: Не хотим ставить «Краснодар» перед сложным выбором

«Мы уважаем нашего соперника, матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте оренбургской команды.

Напомним, что в четверг «Оренбург» в официальном заявлении сообщил, что очередные тесты на коронавирус выявили в команде восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два у сотрудников команды. В пятницу «Оренбург» официально объявил, что принял решение о невозможности проведения матча с «Краснодаром».

Президент РПЛ Сергей Прядкин, комментируя отмену игры между «Оренбургом» и «Краснодаром», сообщил, что лига уже уведомила Российский футбольный союз о ситуации в оренбургском клубе, а КДК РФС позже вынесет решение по неявке команды.