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26 июня 23:39

Сергей Семак: Исход матчей должен решаться на поле, а не на бумаге

Главный тренер «Зенита» считает, что необходимо менять медицинский протокол о возобновлении сезона российской премьер-лиги.

- Нужно менять медицинский протокол. Для всех должны быть равные условия. Четыре команды уже пострадали, и везде абсолютно разные решения. Я давно говорил, прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было разобраться с медицинским регламентом и не допускать того, что мы видели в предыдущем туре. Таких матчей быть не должно, потому что это нарушает все спортивные принципы. Мое мнение, исход матчей должен решаться на поле, а не на бумаге, - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном твитере «Зенита».

Напомним, что в матче 24-го тура чемпионата России футболисты «Зенита» обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:1. После этой игры «Зенит» набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграет против «Тамбова».

источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак: Исход матчей должен решаться на поле, а не на бумаге
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