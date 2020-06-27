Маурицио Сарри: Надеюсь, Пьянич останется в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном уходе Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник станет игроком «Барселоны». В обратном направлении последует бразильский хавбек Артур Рамос. При этом чемпион Италии выплатит каталонцам 10 млн евро.

«Пьянич будет играть за «Ювентус» до конца августа. Надеюсь, он останется в команде, однако, этот вопрос решится позже», – цитирует специалиста Football Italia.

В текущем сезоне 30-летний Пьянич отыграл 36 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса. Его контракт с «Юве» рассчитан до 30 июня 2023 года.