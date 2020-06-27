ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июня 08:20
автор: Артур Гичунцев

Маурицио Сарри: Надеюсь, Пьянич останется в «Ювентусе»

Он выступает за туринский клуб с 2016 года.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном уходе Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник станет игроком «Барселоны». В обратном направлении последует бразильский хавбек Артур Рамос. При этом чемпион Италии выплатит каталонцам 10 млн евро.

«Пьянич будет играть за «Ювентус» до конца августа. Надеюсь, он останется в команде, однако, этот вопрос решится позже», – цитирует специалиста Football Italia.

В текущем сезоне 30-летний Пьянич отыграл 36 матчей, забил три гола и отдал четыре голевых паса. Его контракт с «Юве» рассчитан до 30 июня 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Клубы РПЛ будут проводить экспресс-тесты с помощью портативных лабораторий«Оренбург» заявил о положительных тестах у членов командыЦСКА подписал контракт с ГогричианиБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Маурицио Сарри: Надеюсь, Пьянич останется в «Ювентусе»
Он выступает за туринский клуб с 2016 года.
27.06.2020 08:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сергей Семак: Исход матчей должен решаться на поле, а не на бумаге
Главный тренер «Зенита» считает, что необходимо менять медицинский протокол о возобновлении сезона российской премьер-лиги.
26.06.2020 23:39
Футбол
Миодраг Божович: Почему нам отменили гол – я не знаю
Главный тренер «Крыльев Советов» считает, что в матче с «Зенитом» (1:2) у команды были моменты для взятия ворот.
26.06.2020 23:18
Футбол
Миодраг Божович: Ребята понимали, как нам нужны эти очки, поэтому психологически подсели
Главный тренер «Крыльев Советов» считает, что в матче с «Зенитом» (1:2) у команды были моменты для взятия ворот.
26.06.2020 23:02
Футбол
Сергей Семак: Эмоций после игры с ЦСКА было недостаточно, чтобы проводить яркий матч
Главный тренер «Зенита» считает, что в матче с «Крыльями Советов» (2:1) команда сыграла ниже своих возможностей.
26.06.2020 22:49
Футбол
Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
Футболисты «Зенита» обыграли «Крылья Советов» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России со счетом 2:1.
26.06.2020 22:26
Футбол
Денис Глушаков: Опять забил, но очень жаль, что не выиграли сегодня
Полузащитник «Ахмата» подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).
26.06.2020 22:12
Футбол
Дзюба оформил дубль в матче с «Крыльями Советов»
В Санкт-Петербурге проходит матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Крыльями Советов».
26.06.2020 22:02
Футбол
«Зенит» - «Крылья Советов»: Дзюба сравнял счет в матче
В Санкт-Петербурге проходит матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Крыльями Советов».
26.06.2020 21:55
Футбол
Дмитрий Комбаров: Стараемся играть компактно сзади, к сожалению, не всегда получается
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от первого тайма матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом».
26.06.2020 21:33
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика