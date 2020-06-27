Дзюба обошел Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита»

Накануне, 26 июня футболисты «Зенита» обыграли на домашней арене «Крылья Советов» в матче 23-го тура РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1, а главным героем поединка стал российский форвард Артем Дзюба. Он забил два мяча и помог своей команде одержать победу.

Таким образом, нападающий обошел Мигеля Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В данный момент на счету Дзюбы 71 гол: 52 – в чемпионате России, два – в Кубке страны, два – в Суперкубке и 15 – в еврокубках. В активе Данни – 68 мячей. Лучшим по прежнему является экс-форвард сборной России Александр Кержаков, у которого 163 гола.

Топ-10 бомбардиров в истории петербургского клуба: