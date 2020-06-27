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Дзюба обошел Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита»
27 июня 08:39
автор: Артур Гичунцев

Дзюба обошел Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита»

Португалец выступал за питерский клуб с 2008 по 2017 год.

Накануне, 26 июня футболисты «Зенита» обыграли на домашней арене «Крылья Советов» в матче 23-го тура РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1, а главным героем поединка стал российский форвард Артем Дзюба. Он забил два мяча и помог своей команде одержать победу.

Таким образом, нападающий обошел Мигеля Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В данный момент на счету Дзюбы 71 гол: 52 – в чемпионате России, два – в Кубке страны, два – в Суперкубке и 15 – в еврокубках. В активе Данни – 68 мячей. Лучшим по прежнему является экс-форвард сборной России Александр Кержаков, у которого 163 гола.

Топ-10 бомбардиров в истории петербургского клуба:

1. Александр Кержаков – 163 гола (386 матчей)

2. Владимир Кулик – 101 (220)

3. Юрий Желудков – 87 (271)

4. Владимир Клементьев – 84 (352)

5. Лев Бурчалкин – 82 (423)

6. Андрей Аршавин – 80 (376)

7. Владимир Казаченок – 78 (219)

8. Халк – 77 (148)

9. Артем Дзюба – 69 (169)

10. Данни – 68 (256)

источник: «Советский спорт»
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