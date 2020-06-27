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27 июня 09:38
автор: Артур Гичунцев

Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Уфа»

Красно-белые опережают команду Вадима Евсеева на одно очко.

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий перед матчем бывшей команды с «Уфой».

Напомним, встреча 24-го тура РПЛ состоится 27 июня и пройдет на «Открытие Арене». Начало поединка – 16.30 мск.

«Добыв победу в Туле, «Спартак», по сути, реально включился в борьбу за Лигу Европы. «Уфа» всего на очко отстает от красно-белых, но на своем поле и в приподнятом настроении команда Тедеско, на мой взгляд, является фаворитом в этом споре. Тем более у «Уфы» есть потери», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

источник: Sportbox.ru
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