Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Уфа»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий перед матчем бывшей команды с «Уфой».

Напомним, встреча 24-го тура РПЛ состоится 27 июня и пройдет на «Открытие Арене». Начало поединка – 16.30 мск.

«Добыв победу в Туле, «Спартак», по сути, реально включился в борьбу за Лигу Европы. «Уфа» всего на очко отстает от красно-белых, но на своем поле и в приподнятом настроении команда Тедеско, на мой взгляд, является фаворитом в этом споре. Тем более у «Уфы» есть потери», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.