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27 июня 10:01
автор: Артур Гичунцев

Виллиан не уверен, что останется в «Челси»

Соглашение игрока истекает по окончании сезона.

Хавбек «Челси» Виллиан высказался о возможном продлении контракта с лондонским клубом.

Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о сроках соглашения. Футболист хочет получить договор на три года, руководство предлагает ему контракт на два сезона.

«Я хочу хорошо закончить сезон. Пока не знаю, уйду ли я из «Челси» или останусь. Сейчас я намерен отдать все силы, чтобы «Челси» финишировал в первой четверке», – сказал бразилец.

Напомним, 31-летний Виллиан перешел в «Челси» летом 2013 года. В текущем сезоне он провел 39 матчей, забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

источник: ФК «Челси»
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