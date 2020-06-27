СМИ: «Байер» и «Вольфсбург» ведут борьбу за Чалова

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщает Fussball Transfers.

Согласно источнику, на игрока сборной России претендуют три немецких клуба: «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург». Отмечается, что армейцы готовы продать 22-летнего футболиста за 10 млн евро, не считая различных бонусов.

Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова за 25 млн евро в английский «Кристал Пэлас». Текущие условия армейцев по его трансферу напрямую связаны с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а также игрой Чалова в текущем сезоне.

Напомним, в нынешней компании форвард красно-синих отыграл 32 матча, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.