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27 июня 11:29
автор: Артур Гичунцев

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

Ранее в команде зафиксировали случаи заражения коронавирусом.

Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом, о чем информирует клубная пресс-служба.

На прошлой неделе стало известно, что в стане бело-голубых произошло заражение коронавирусом. Положительные тесты сдали Шарль Каборе, Клинтон Н’Жи, а также Себастиан Шиманьски.

Согласно регламенту, клуб должен был уйти на двухнедельный карантин, а на матч с ЦСКА выставить молодежный состав или договориться о переносе игры.

Добавим, что матч 24-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА состоится 27 июня и пройдет на домашней арене бело-голубых. Начало встречи – 19.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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