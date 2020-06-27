Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом, о чем информирует клубная пресс-служба.

На прошлой неделе стало известно, что в стане бело-голубых произошло заражение коронавирусом. Положительные тесты сдали Шарль Каборе, Клинтон Н’Жи, а также Себастиан Шиманьски.

Согласно регламенту, клуб должен был уйти на двухнедельный карантин, а на матч с ЦСКА выставить молодежный состав или договориться о переносе игры.

Добавим, что матч 24-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА состоится 27 июня и пройдет на домашней арене бело-голубых. Начало встречи – 19.00 мск.