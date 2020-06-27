Олег Яровинский: Вагнер – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг слухи об интересе казанцев к Вагнеру Лаву, отметив, что 36-летний нападающий по-прежнему играет на приличном уровне.

«Нет, это стопроцентный фейк. Вагнер – нереально топовый игрок. Я уверен, что он бы сейчас в России выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то изначально нацелены на другой возраст. Необязательно, что это будет какой-то молодой 20-летний нападающий.

Вагнер в ближайший год – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита», наверное. Но мне кажется, что это уже история, когда игрок немного на сходе», – сказал Яровинский для «Бизнес Online».

Напомним, на прошлой неделе Вагнер Лав стал игроком казахстанского клуба «Кайрат».

Добавим, что он играл за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.