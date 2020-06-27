ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июня 11:48
автор: Артур Гичунцев

Олег Яровинский: Вагнер – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита»

Ранее стало известно, что бразилец мог оказаться в ЦСКА, но в последний момент трансфер сорвался по решению Евгения Гинера.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг слухи об интересе казанцев к Вагнеру Лаву, отметив, что 36-летний нападающий по-прежнему играет на приличном уровне.

«Нет, это стопроцентный фейк. Вагнер – нереально топовый игрок. Я уверен, что он бы сейчас в России выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то изначально нацелены на другой возраст. Необязательно, что это будет какой-то молодой 20-летний нападающий.

Вагнер в ближайший год – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита», наверное. Но мне кажется, что это уже история, когда игрок немного на сходе», – сказал Яровинский для «Бизнес Online».

Напомним, на прошлой неделе Вагнер Лав стал игроком казахстанского клуба «Кайрат».

Добавим, что он играл за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.

источник: «БИЗНЕС Online»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Крылья Советов» сыграют против «Зенита» юбилейный матчОбъявлена дата релиза серийной версии электрокроссовера Nissan Ariya«Урал» вышел в полуфинал Кубка РоссииСоболенко снялась топлесРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Защитник «Зенита-2» Синяк стал игроком «Томи»
Он перебрался в новую команду на правах свободного агента.
27.06.2020 12:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Олег Яровинский: Вагнер – это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме «Зенита»
Ранее стало известно, что бразилец мог оказаться в ЦСКА, но в последний момент трансфер сорвался по решению Евгения Гинера.
27.06.2020 11:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
Ранее в команде зафиксировали случаи заражения коронавирусом.
27.06.2020 11:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: «Байер» и «Вольфсбург» ведут борьбу за Чалова
СМИ: «Байер» и «Вольфсбург» ведут борьбу за Чалова
Прошлым летом игрок мог оказаться в «Кристал Пэлас».
27.06.2020 10:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Уфа» сыграет со «Спартаком» в белой форме (фото)
Встреча состоится на «Открытие Арене».
27.06.2020 10:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Виллиан не уверен, что останется в «Челси»
Соглашение игрока истекает по окончании сезона.
27.06.2020 10:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Уфа»
Красно-белые опережают команду Вадима Евсеева на одно очко.
27.06.2020 09:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дзюба обошел Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита»
Дзюба обошел Данни в списке лучших бомбардиров «Зенита»
Португалец выступал за питерский клуб с 2008 по 2017 год.
27.06.2020 08:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Маурицио Сарри: Надеюсь, Пьянич останется в «Ювентусе»
Он выступает за туринский клуб с 2016 года.
27.06.2020 08:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сергей Семак: Исход матчей должен решаться на поле, а не на бумаге
Главный тренер «Зенита» считает, что необходимо менять медицинский протокол о возобновлении сезона российской премьер-лиги.
26.06.2020 23:39
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика