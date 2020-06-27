Кайл Уокер: Сделаем все, чтобы отвоевать титул в следующем сезоне

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал досрочную победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

Напомним, это случилось благодаря поражению «горожан» в 31-м туре АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы уступила на выезде «Челси» (1:2) и потеряла все шансы сократить отрыв от «красных».

«Это было болезненное поражение, но я хочу выразить уважение «Ливерпулю» и поздравить их с победой в АПЛ. Поднять этот кубок над головой – незабываемое чувство.

В следующем сезоне мы вернемся сильнее и сделаем все, чтобы отвоевать титул», – написал англичанин в соцсети.