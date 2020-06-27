Мурад Мусаев: Возобновить чемпионат – это большой вызов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал решение РФС доиграть текущий розыгрыш российской премьер-лиги.

«Возобновить чемпионат – это большой вызов. Самым сложным в этой ситуации была неопределенность. Мы сидели дома и не понимали, будем ли мы снова играть, как нам тренироваться. Когда нам сказали, что чемпионат будет продолжен, как нам тренироваться – от индивидуальных тренировок переходить к командным, быстро перестроились.

Первая тренировка – это было просто детское счастье, ведь мы снова занимались любимым делом. Сдали мы этот экзамен хорошо или плохо, покажет только чемпионат. Посмотрим, насколько хорошо мы готовы.

Я доволен отношением футболистов при учете тех сложностей, с которыми мы столкнулись. Мы выполнили все, что хотели, ребята работали с самоотдачей. С оптимизмом и нетерпением ждем первой игры», – сказал специалист клубной пресс-службе.

В данный момент «Краснодар» занимает третье место в таблице, набрав 41 очко. 27 июня команда сыграет на выезде с «Оренбургом» в 24-м туре РПЛ. Встреча стартует в 14.00 мск.