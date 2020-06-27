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27 июня 13:12
автор: Артур Гичунцев

«Посмотрите, на какой уровень скатился Чалов». Газзаев высказался об игре ЦСКА

В первом матче после длительной паузы армейцы проиграли «Зениту» со счетом 0:4.

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал команду за выступление в текущем сезоне.

«Кто из нынешних армейцев твердый кандидат в национальную сборную России? На Фернандесе счет начинается и заканчивается. А давно ли ЦСКА был базовым клубом сборной? Какой футбол показывает Влашич? Причем смотришь на него в сборной Хорватии – человек всегда в порядке, а за ЦСКА словно бы другой Влашич играет. В чем причина безразличия? Бережёт здоровье? Ждет улучшенного контракта? Устал? Хочет уехать?

Посмотрите объективно, на какой уровень скатился Чалов. Что представляет собой Ахметов? Насколько отвечает амбициям ЦСКА Магнуссон? И далее по списку, фактически без исключений», – цитирует Газзаева «Матч ТВ».

27 июня красно-синие сыграют с московским «Динамо» в 24-м туре РПЛ. Встреча пройдет на домашней арене бело-голубых и стартует в 19.00 мск.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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