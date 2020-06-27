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27 июня 13:48
автор: Артур Гичунцев

Малком: Матч с «Крыльями» получился сложным

Питерцы одержали победу благодаря дублю Артема Дзюбы.

Форвард «Зенита» Малком дал комментарий после домашнего матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 24-м туре РПЛ.

«Матч получился сложным – соперник хорошо действовал как с мячом, так и без него. В первом тайме у нас почти не было моментов, потом мы еще и пропустили перед самым перерывом. Но этот мяч завел нас, заставил поднять голову – вторую половину мы провели гораздо лучше, выполнили все указания тренера и заслуженно победили.

Я считаю, даже лучше, что мы ушли в раздевалку, уступая в счете. Потому что команда, которая хочет стать чемпионом, должна уметь справляться с трудностями. И мы смогли перевернуть ситуацию в нашу пользу», – цитирует бразильца «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» (22 очка) занимают последнюю строчку в чемпионате.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Тамбова», а самарцы на выезде встретятся с «Локомотивом».

источник: «Советский спорт»
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