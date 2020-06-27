Источник: Полиция задержала лидеров фанатского движения «Спартака»

Сегодня, 27 июня на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Уфа».

Как сообщает Fanat1k.ru, перед началом игры полиция задержала лидеров фанатского движения красно-белых.

«В настоящий момент сотрудники полиции задержали Мишу Департанта и Амира «Профессора» Хустлютдинова за их гражданскую позицию. Напомним, что недавно Амир дал комментарий по поводу задержания болельщиков перед матчем «Арсенал» – «Спартак».

Просим всех спартаковцев не оставаться равнодушными и придать событиям максимальную огласку. Фанат – не преступник!» – говорится в сообщении источника.

Напомним, скандальные события вокруг фанатов «Спартака» произошли перед матчем против «Арсенала». Болельщики, провожая команду в Тулу, устроили пиротехническое шоу. После этого были задержаны 70 человек, которые обвиняются в хулиганстве.