Андрей Кобелев: «Рубин» отдаст территорию и попробует разорвать оборону «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча «Рубин» – «Локомотив» в 24-м туре РПЛ.

«Скорее всего, «Рубин» отдаст территорию и за счет быстрых атак попробует разорвать оборону «Локомотива», которая, кстати, не такая быстрая. Но игроки у москвичей опытные и вряд ли оставят за спиной большие зоны. При этом у «Локомотива» достаточно сбалансированная команда, почти любой игрок может сделать результат. Мне кажется, преимущество будет у «Локомотива», – цитирует Кобелева ТНВ.