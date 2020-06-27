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27 июня 15:54
автор: Артур Гичунцев

Андрей Кобелев: «Рубин» отдаст территорию и попробует разорвать оборону «Локомотива»

Встреча состоится в Казани и пройдет 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча «Рубин» – «Локомотив» в 24-м туре РПЛ.

«Скорее всего, «Рубин» отдаст территорию и за счет быстрых атак попробует разорвать оборону «Локомотива», которая, кстати, не такая быстрая. Но игроки у москвичей опытные и вряд ли оставят за спиной большие зоны. При этом у «Локомотива» достаточно сбалансированная команда, почти любой игрок может сделать результат. Мне кажется, преимущество будет у «Локомотива», – цитирует Кобелева ТНВ.

источник: «Советский спорт»
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