«Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» и обошел «Манчестер Юнайтед»

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 62-й минуте забил бельгийский полузащитник «волков» Леандер Дендонкер.

С тремя победами подряд «Вулверхэмптон» набрал 52 очка и обошел в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед», поднявшись на пятое место. Манкунианцы свой матч 32-го тура проведут во вторник 30 июня в гостях у «Брайтона».

Безвыигрышная серия «Астон Виллы» длится восемь туров, включая в себя две ничьи и шесть поражений. Бирмингемская команда с 27 очками занимает предпоследнее 19-е место.

4 июля «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». «Астон Вилла» 5 июля сыграет в гостях с «Ливерпулем».