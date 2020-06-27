«Рубин» – «Локомотив». Составы команд

Казанский «Рубин» и московский «Локомотив» объявили составы на матч 24-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Пабло Сантос, Старфельт, Самошников, Нильсен, Могилевец, С.Бакаев, Йевтич, Кварацхелия, И.Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Тарасов, Игорь Коновалов, Макаров, Давиташвили, Марков.
«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский, Алексей Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Живоглядов, Лысов, Антон Миранчук, Тугарев, Куликов, Мухин, Сулейманов.