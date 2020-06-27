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27 июня 17:07
автор: Виктор Шарафудинов

Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» в матче против «Барселоны»

Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Футбольные клубы «Сельта» и «Барселона» объявили составы на игру 32-го тура чемпионата Испании. Российский нападающий галисийцев Федор Смолов сыграет с первых минут.

«Сельта»: Рубен Бланко, Айду, Хорхе Саенс, Араухо, Кевин Васкес, Мендес, Окай, Денис Суарес, Хакобо Гонсалес, Аспас, Смолов.

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Видаль, Ракитич, Рики Пуиг, Месси, Луис Суарес, Фати.

Прошлый раз Смолов выходил в стартовом составе «Сельты» 17 июня в выездном матче 29-го тура против «Вальядолида» (0:0).

источник: «Советский спорт»
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