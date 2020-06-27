«Зенит» накажет Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов» Хади

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун будет наказан клубов за фото с полузащитником «Крыльев Советов» Сафаа Хади.

Об этом сообщает «РИА Новости», цитируя заявление одного из представителей пресс-службы «Зенита»:

«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнеров по команде.

Игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы. Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба».

Вчера 26 июня «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Сегодня Хади опубликовал в инстаграме две фотографии с Азмуном, на которых они сидят в обнимку.