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«Спартак» дома сыграл вничью с «Уфой»
27 июня 18:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уфой»

Красно-белые сохранили шестое место, но их может обойти «Динамо», если обыграет ЦСКА.

Матч 24-го тура чемпионата России «Спартак» – «Уфа» завершился со счетом 0:0.

На 88-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев направил мяч в сетку гостей после передачи Романа Зобнина, однако при помощи VAR главный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга аннулировал гол из-за офсайда.

По общему количеству ударов «Спартак» превзошел «Уфу» с результатом 13:5, но статистика попаданий в створи при этом – 2:3.

Красно-белые впервые не смогли забить уфимцам ни одного мяча в двух матчах сезона. 20 сентября прошлого года команда Вадима Евсеева обыграла «Спартак» дома со счетом 1:0. Тогда московский клуб тренировал еще Олег Кононов, а Николай Рассказов забил в свои ворота на 13-й минуте.

«Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

«Уфа» находится рядом и занимает седьмую строчку, имея 31 очко.

У опустившегося на восьмое место «Динамо» – 30, но бело-голубые сыграли на два матча меньше. В 19:00 (мск) начнется домашняя встреча команды Кирилла Новикова против ЦСКА.

30 июня «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА. «Уфа» 1 июля примет «Рубин».

Чемпионат России

24-й тур

«Спартак» (Москва) – «Уфа» – 0:0

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Жиго, Гапонов, Маслов, Рассказов, Зобнин (Маркитесов, 90+3), Крал, З.Бакаев (Умяров, 63), Э.Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Фомин, Урунов (Гиоргобиани, 81), Карп, Козлов (Голубев, 46), Агаларов (Бизяк, 46).

Предупреждения: Маслов, 43, Крал, 80 – Неделчару, 16, Табидзе, 44.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Москва. «Открытие-Арена».

источник: «Советский спорт»
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