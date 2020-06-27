«Спартак» дома сыграл вничью с «Уфой»

Матч 24-го тура чемпионата России «Спартак» – «Уфа» завершился со счетом 0:0.
На 88-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев направил мяч в сетку гостей после передачи Романа Зобнина, однако при помощи VAR главный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга аннулировал гол из-за офсайда.
По общему количеству ударов «Спартак» превзошел «Уфу» с результатом 13:5, но статистика попаданий в створи при этом – 2:3.
Красно-белые впервые не смогли забить уфимцам ни одного мяча в двух матчах сезона. 20 сентября прошлого года команда Вадима Евсеева обыграла «Спартак» дома со счетом 1:0. Тогда московский клуб тренировал еще Олег Кононов, а Николай Рассказов забил в свои ворота на 13-й минуте.
«Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
«Уфа» находится рядом и занимает седьмую строчку, имея 31 очко.
У опустившегося на восьмое место «Динамо» – 30, но бело-голубые сыграли на два матча меньше. В 19:00 (мск) начнется домашняя встреча команды Кирилла Новикова против ЦСКА.
30 июня «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА. «Уфа» 1 июля примет «Рубин».
Чемпионат России
24-й тур
«Спартак» (Москва) – «Уфа» – 0:0
«Спартак»: Максименко, Ещенко (Голосов, 84), Жиго, Гапонов, Маслов, Рассказов, Зобнин (Маркитесов, 90+3), Крал, З.Бакаев (Умяров, 63), Э.Понсе (Мирзов, 84), Ларссон (Соболев, 63).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Фомин, Урунов (Гиоргобиани, 81), Карп, Козлов (Голубев, 46), Агаларов (Бизяк, 46).
Предупреждения: Маслов, 43, Крал, 80 – Неделчару, 16, Табидзе, 44.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
Москва. «Открытие-Арена».