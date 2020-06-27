«Спартак» дома сыграл вничью с «Уфой»

Матч 24-го тура чемпионата России «Спартак» – «Уфа» завершился со счетом 0:0.

На 88-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев направил мяч в сетку гостей после передачи Романа Зобнина, однако при помощи VAR главный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга аннулировал гол из-за офсайда.

По общему количеству ударов «Спартак» превзошел «Уфу» с результатом 13:5, но статистика попаданий в створи при этом – 2:3.

Красно-белые впервые не смогли забить уфимцам ни одного мяча в двух матчах сезона. 20 сентября прошлого года команда Вадима Евсеева обыграла «Спартак» дома со счетом 1:0. Тогда московский клуб тренировал еще Олег Кононов, а Николай Рассказов забил в свои ворота на 13-й минуте.

«Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.