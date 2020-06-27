«Хоффенхайм» разгромил дортмундскую «Боруссию», а «Бавария» – «Вольфсбург»

В заключительном 34-м туре немецкой бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома уступила «Хоффенхайму» со счетом 0:4. В параллельном матче «Вольфсбург» с таким же результатом проиграл «Баварии».

В Дортмунде все четыре мяча «Хоффенхайма» забил Андрей Крамарич. Хорватский нападающий отличился на 8-й, 30-й, 48-й и 50-й минутах. В последнем случае он реализовал пенальти.

В матче «Вольфсбург» – «Бавария» (0:4) ворота хозяев поразили Кингсли Коман (4-я минута), Микаэль Кюзанс (37-я), Роберт Левандовски (72-я с пенальти) и Томас Мюллер (79-я).

«Волки» заканчивали встречу вдесятером. На 72-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник Жозуа Гилавоги.

Левандовски в пятый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии. В нынешнем сезоне 31-летний поляк установил личный рекорд, отличившись 34 раза.