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27 июня 18:53
автор: Виктор Шарафудинов

«Хоффенхайм» разгромил дортмундскую «Боруссию», а «Бавария» – «Вольфсбург»

В Германии завершился национальный чемпионат.

В заключительном 34-м туре немецкой бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома уступила «Хоффенхайму» со счетом 0:4. В параллельном матче «Вольфсбург» с таким же результатом проиграл «Баварии».

В Дортмунде все четыре мяча «Хоффенхайма» забил Андрей Крамарич. Хорватский нападающий отличился на 8-й, 30-й, 48-й и 50-й минутах. В последнем случае он реализовал пенальти.

В матче «Вольфсбург» – «Бавария» (0:4) ворота хозяев поразили Кингсли Коман (4-я минута), Микаэль Кюзанс (37-я), Роберт Левандовски (72-я с пенальти) и Томас Мюллер (79-я).

«Волки» заканчивали встречу вдесятером. На 72-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник Жозуа Гилавоги.

Левандовски в пятый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии. В нынешнем сезоне 31-летний поляк установил личный рекорд, отличившись 34 раза.

Мюллер, отдав 21 результативную передачу, побил рекорд бундеслиги, который в сезоне-2014/15 установил бельгиец Кевин Де Брюйне, выступая за «Вольфсбург» (20 ассистов).

«Бавария» заняла первое место, набрав 82 очка. Дортмундская «Боруссия» финишировала второй (69). Обе команды в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

«Хоффенхайм» закончил чемпионат на шестом месте (52 очка), а «Вольфсбург» – на седьмом (49). Они представят Германию в Лиге Европы. «Хоффенхайм» вместе с «Байером» получил прямую путевку в групповой этап, а «Вольфсбург» выступит в квалификации.

источник: «Советский спорт»
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