Смолов забил «Барселоне» свой второй гол в испанском чемпионате (видео)

В эти минуты в Виго продолжается матч 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» – «Барселона».
На 20-й минуте гости открыли счет, когда отличился Луис Суарес. На 50-й «Сельта» отыгралась. Мяч в ворота Марка-Андре Тер Штегена направил российский нападающий Федор Смолов после передачи турка Окая Йокушлу.
Для 30-летнего Смолова, который с конца января выступает за «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива», это второй гол в чемпионате Испании. 16 февраля он забил мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO CELTA!— Melhor esporte do mundo (@Futebolmundo10_) June 27, 2020
⚽ Smolov
⏰ 05' do 2°T
Celta de Vigo 1x1 Barcelona. pic.twitter.com/0LlsS73zb8
источник: «Советский спорт»