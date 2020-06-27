Смолов забил «Барселоне» свой второй гол в испанском чемпионате (видео)

В эти минуты в Виго продолжается матч 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» – «Барселона».

На 20-й минуте гости открыли счет, когда отличился Луис Суарес. На 50-й «Сельта» отыгралась. Мяч в ворота Марка-Андре Тер Штегена направил российский нападающий Федор Смолов после передачи турка Окая Йокушлу.

Для 30-летнего Смолова, который с конца января выступает за «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива», это второй гол в чемпионате Испании. 16 февраля он забил мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).