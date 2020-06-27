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27 июня 19:22
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Алексея Миранчука принес «Локомотиву» выездную победу над «Рубином»

Железнодорожники занимают второе место, на девять очков отставая от «Зенита».

Матч 24-го тура чемпионат России «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2.

Оба гола железнодорожников забил Алексей Миранчук. На 23-й минуте полузащитник сборной России забил с линии штрафной после передачи Дмитрия Рыбчинского, а на 29-й реализовал пенальти, назначенный за игру рукой шведского защитника хозяев Карла Старфельта.

«Локомотив» с четырьмя победами подряд занимает второе место в РПЛ, набрав 47 очков. У лидера «Зенита» – 56, а ближайший преследователь «Краснодар» имеет 41, сыграв на две игры меньше.

«Рубин» остался на 11-м месте с 26 очками.

30 июня «Локомотив» примет «Крылья Советов». 1 июля «Рубин» сыграет в гостях с «Уфой».

Чемпионат России

24-й тур

«Рубин» (Казань) – «Локомотив» (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: Алексей Миранчук, 23, 29 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Пабло Сантос, Старфельт, Самошников, Нильсен, Могилевец (Игорь Коновалов, 62), С.Бакаев (Макаров, 52), Йевтич (Давиташвили, 62), Кварацхелия (Марков, 72), И.Игнатьев.

«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев, Чорлука (Кверквелия, 84), Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Рыбчинский (Антон Миранчук, 77), Алексей Миранчук, Жоау Мариу (Идову, 90), Эдер.

Предупреждения: С.Бакаев, 16, Старфельт, 28, Йевтич, 51 – Рыбус, 63, Жоау Мариу, 62, Баринов, 74, В.Игнатьев, 89.

Судья: Волошин (Смоленск).

Казань. «Ак Барс Арена».

источник: «Советский спорт»
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