Дубль Алексея Миранчука принес «Локомотиву» выездную победу над «Рубином»

Матч 24-го тура чемпионат России «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2.

Оба гола железнодорожников забил Алексей Миранчук. На 23-й минуте полузащитник сборной России забил с линии штрафной после передачи Дмитрия Рыбчинского, а на 29-й реализовал пенальти, назначенный за игру рукой шведского защитника хозяев Карла Старфельта.

«Локомотив» с четырьмя победами подряд занимает второе место в РПЛ, набрав 47 очков. У лидера «Зенита» – 56, а ближайший преследователь «Краснодар» имеет 41, сыграв на две игры меньше.

«Рубин» остался на 11-м месте с 26 очками.

30 июня «Локомотив» примет «Крылья Советов». 1 июля «Рубин» сыграет в гостях с «Уфой».