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27 июня 20:20
автор: Виктор Шарафудинов

«Фортуна» вылетела во вторую бундеслигу, а «Вердер» сыграет в плей-офф

В чемпионате Германии завершился заключительный 34-й тур.

Дюссельдорфская «Фортуна» вылетела во вторую бундеслигу, заняв 17-е место в чемпионате Германии.

В последнем 34-м туре «Унион Берлин» на своем поле обыграл «Фортуну» 3:0, а бременский «Вердер» разгромил дома «Кельн» 6:1 и обошел команду из Дюссельдорфа в турнирной таблице.

В Берлине забивали игроки «Униона» Энтони Уджа (26-я минута), Кристиан Гентнер (54-я) и Сулейман Абдуллахи (90-я).

В Бремене дубль сделал японский нападающий хозяев Юя Осако (22 и 58), а также по одному голу забили футболисты «Вердера» Милот Рашица (27), Никлас Фюллькруг (29), Дэви Классен (55) и Джошуа Сарджент (68). Единственный гол «Кельна» на счету Доминика Дрекслера (62).

«Вердер» в итоговой таблице занял 16 место, набрав 31 очко. 2 и 6 июля бременцы сыграют в плей-офф за место в элите с третьей командой второго дивизиона. Турнир во второй бундеслиге завершится завтра 28 июня. Третью строчку могут занять «Штутгарт», «Хайденхайм» и «Гамбург».

«Фортуна» с 30 очками финишировал на предпоследней 17-й строчке и вместе с худшей командой сезона «Падерборном» (20 очков) потеряла место в сильнейшем немецком дивизионе.

«Унион Берлин» в своем дебютном сезоне в бундеслиге завершил чемпионат на 11-м месте, набрав 41 очко. «Кельн» занял 14-е место (36).

источник: «Советский спорт»
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