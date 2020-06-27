«Фортуна» вылетела во вторую бундеслигу, а «Вердер» сыграет в плей-офф

Дюссельдорфская «Фортуна» вылетела во вторую бундеслигу, заняв 17-е место в чемпионате Германии.

В последнем 34-м туре «Унион Берлин» на своем поле обыграл «Фортуну» 3:0, а бременский «Вердер» разгромил дома «Кельн» 6:1 и обошел команду из Дюссельдорфа в турнирной таблице.

В Берлине забивали игроки «Униона» Энтони Уджа (26-я минута), Кристиан Гентнер (54-я) и Сулейман Абдуллахи (90-я).

В Бремене дубль сделал японский нападающий хозяев Юя Осако (22 и 58), а также по одному голу забили футболисты «Вердера» Милот Рашица (27), Никлас Фюллькруг (29), Дэви Классен (55) и Джошуа Сарджент (68). Единственный гол «Кельна» на счету Доминика Дрекслера (62).

«Вердер» в итоговой таблице занял 16 место, набрав 31 очко. 2 и 6 июля бременцы сыграют в плей-офф за место в элите с третьей командой второго дивизиона. Турнир во второй бундеслиге завершится завтра 28 июня. Третью строчку могут занять «Штутгарт», «Хайденхайм» и «Гамбург».