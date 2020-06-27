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27 июня 20:57
автор: Виктор Шарафудинов

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью. Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны

Безвыигрышная серия армейцев длится семь матчей.

Игра 24-го чемпионата России «Динамо» – ЦСКА завершилась вничью 0:0.

Общее количество ударов 10:9 в пользу «Динамо». Соотношение попаданий в створ – 3:1 в пользу ЦСКА.

Гости заканчивали встречу вдесятером. В компенсированное время (90+3) второе предупреждение получил словенский полузащитник Яка Бийол.

Безвыигрышная серия армейцев продлилась до семи туров (четыре ничьи и три поражения). В нынешнем году ЦСКА до сих пор не выиграл ни одного официального матча. Прошлую победу в чемпионате команда одержала еще 24 ноября прошлого года (1:0 дома против «Крыльев Советов»).

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны в качестве зрителя. Напомним, что к дерби армейцев готовил старший тренер Сергей Овчинников.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

«Динамо» идет на седьмой строчке (31 очко).

30 июня ЦСКА примет «Спартак». 1 июля «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи».

Чемпионат России

24-й тур

«Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, Скопинцев (Плиев, 84), Юсупов, Нойштедтер, Жоаозиньо (Комличенко, 71), Карапузов (Рауш, 58), Панченко (Филипп, 58), Игбун (Хильемарк, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Щенников, Магнуссон, Марио Фернандес, Марадишвили, Обляков, Набабкин, Сигурдссон (Бийол, 77), Влашич, Чалов (Кучаев, 73).

Предупреждения: Панченко, 18, Рыков, 24 – Обляков, 76, Бийол, 80, 90+2.

Удаление: Бийол, 90+2 (второе предупреждение).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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