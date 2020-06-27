«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью. Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны

Игра 24-го чемпионата России «Динамо» – ЦСКА завершилась вничью 0:0.

Общее количество ударов 10:9 в пользу «Динамо». Соотношение попаданий в створ – 3:1 в пользу ЦСКА.

Гости заканчивали встречу вдесятером. В компенсированное время (90+3) второе предупреждение получил словенский полузащитник Яка Бийол.

Безвыигрышная серия армейцев продлилась до семи туров (четыре ничьи и три поражения). В нынешнем году ЦСКА до сих пор не выиграл ни одного официального матча. Прошлую победу в чемпионате команда одержала еще 24 ноября прошлого года (1:0 дома против «Крыльев Советов»).

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны в качестве зрителя. Напомним, что к дерби армейцев готовил старший тренер Сергей Овчинников.