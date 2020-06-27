Роббен возобновит карьеру в «Гронингене»

Официальный сайт голландского «Гронингена» сообщил о том, что в клуб в качестве футболиста возвращается Арьен Роббен.
Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии» выступал за «Гронинген» в начале своей карьеры и в 2002 году покинул родной клуб после полутора лет на профессиональном уровне, став игроком ПСВ.
«Возвращаюсь в «Гронинген» в качестве футболиста. Теперь это моя цель. Работаю над возвращением в футбол. Пока не знаю, что получится из этого, но мечтаю сыграть за «Гронинген», – заявил Роббен.
ARJEN ROBBEN = 🔙— FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2020
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