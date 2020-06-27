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27 июня 21:19
автор: Виктор Шарафудинов

Роббен возобновит карьеру в «Гронингене»

36-летний голландец пропустил один сезон после завершения контракта с «Баварией».

Официальный сайт голландского «Гронингена» сообщил о том, что в клуб в качестве футболиста возвращается Арьен Роббен.

Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии» выступал за «Гронинген» в начале своей карьеры и в 2002 году покинул родной клуб после полутора лет на профессиональном уровне, став игроком ПСВ.

«Возвращаюсь в «Гронинген» в качестве футболиста. Теперь это моя цель. Работаю над возвращением в футбол. Пока не знаю, что получится из этого, но мечтаю сыграть за «Гронинген», – заявил Роббен.

Голландец объявил о завершении футбольной карьеры в прошлом году после 10 сезонов в составе «Баварии». В составе мюнхенского клуба Арьен забил 144 гола и сделал 101 результативную передачу в 309 матчах, восемь раз став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов в 2013 году.

Помимо «Гронингена» и «Баварии» Арьен выступал на клубном уровне за ПСВ, «Челси» и мадридский «Реал», а в составе сборной Голландии завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014.

«Гронинген» в минувшем сезоне занял девятое место в чемпионате Голландии. Футбольный сезон в Нидерландах был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

источник: «Советский спорт»
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