Роббен возобновит карьеру в «Гронингене»

Официальный сайт голландского «Гронингена» сообщил о том, что в клуб в качестве футболиста возвращается Арьен Роббен.

Восьмикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов в составе мюнхенской «Баварии» выступал за «Гронинген» в начале своей карьеры и в 2002 году покинул родной клуб после полутора лет на профессиональном уровне, став игроком ПСВ.

«Возвращаюсь в «Гронинген» в качестве футболиста. Теперь это моя цель. Работаю над возвращением в футбол. Пока не знаю, что получится из этого, но мечтаю сыграть за «Гронинген», – заявил Роббен.