Марко Николич: Решение игроков «Локомотиве» о самоизоляции на базе стало моей первой победой

Матч 24-го тура «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. После игры Марко Николич дал свой комментарий для прессы, а также рассказал о том, как было принято решение о самоизоляции команды на базе.

«Локомотив» показал очень хорошую игру, – цитирует Николича пресс-служба «Локомотива». – Я доволен, что мы увозим три очка, потому что «Рубин» более чем достойный соперник. Мне понравилась наша игра, особенно в первой половине, когда владение мячом достигало, наверное, 60 процентов. Мы контролировали ситуацию. Теперь возвращаемся на базу и готовимся к следующему матчу – он состоится уже через три дня.

Для меня команда состоит не из 11 игроков. Команда – это все футболисты, которые готовятся к матчу, весь коллектив. Антон Миранчук и Соломон Кверквелия сыграли хорошо и помогли команде. Я доволен коллективной игрой. Но нам по-прежнему не хватает травмированных ребят – Фарфана, Джорджевича, Ротенберга. Не хватало дисквалифицированного Рифата. Надеюсь, что все травмированные скоро вернутся в строй. Также неплохой матч провел Рыбчинский. Я рад за Дмитрия.

Антон Миранчук пока не готов на сто процентов. Это очень талантливый футболист, которого нам не хватает. Ему было важно выйти на поле и почувствовать игровой ритм. Антон в последний раз играл еще против «Партизана» на сборах. Надеюсь, он скоро вернется в состав.

Когда я только пришел, у нас с футболистами было много разговоров, что нужно попасть в Лигу чемпионов, что впереди восемь финалов. И спустя три или четыре дня лидеры «Локомотива» Гилерме, Крыховяк и Чорлука подошли ко мне с предложением изолироваться на базе, которое я был счастлив принять. Оно показало, что игроки в команде переживают за результат, что они неравнодушны. Моя первая победа с «Локомотивом» была не над «Оренбургом». Первая победа – именно это решение футболистов. Этот момент меня тронул».