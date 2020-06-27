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27 июня 21:33
автор: Виктор Шарафудинов

Марко Николич: Решение игроков «Локомотиве» о самоизоляции на базе стало моей первой победой

Главный тренер железнодорожников дал комментарий после победы в Казани над «Рубином».

Матч 24-го тура «Рубин» – «Локомотив» завершился со счетом 0:2. После игры Марко Николич дал свой комментарий для прессы, а также рассказал о том, как было принято решение о самоизоляции команды на базе.

«Локомотив» показал очень хорошую игру, – цитирует Николича пресс-служба «Локомотива». – Я доволен, что мы увозим три очка, потому что «Рубин» более чем достойный соперник. Мне понравилась наша игра, особенно в первой половине, когда владение мячом достигало, наверное, 60 процентов. Мы контролировали ситуацию. Теперь возвращаемся на базу и готовимся к следующему матчу – он состоится уже через три дня.

Для меня команда состоит не из 11 игроков. Команда – это все футболисты, которые готовятся к матчу, весь коллектив. Антон Миранчук и Соломон Кверквелия сыграли хорошо и помогли команде. Я доволен коллективной игрой. Но нам по-прежнему не хватает травмированных ребят – Фарфана, Джорджевича, Ротенберга. Не хватало дисквалифицированного Рифата. Надеюсь, что все травмированные скоро вернутся в строй. Также неплохой матч провел Рыбчинский. Я рад за Дмитрия.

Антон Миранчук пока не готов на сто процентов. Это очень талантливый футболист, которого нам не хватает. Ему было важно выйти на поле и почувствовать игровой ритм. Антон в последний раз играл еще против «Партизана» на сборах. Надеюсь, он скоро вернется в состав.

Когда я только пришел, у нас с футболистами было много разговоров, что нужно попасть в Лигу чемпионов, что впереди восемь финалов. И спустя три или четыре дня лидеры «Локомотива» Гилерме, Крыховяк и Чорлука подошли ко мне с предложением изолироваться на базе, которое я был счастлив принять. Оно показало, что игроки в команде переживают за результат, что они неравнодушны. Моя первая победа с «Локомотивом» была не над «Оренбургом». Первая победа – именно это решение футболистов. Этот момент меня тронул».

«Локомотив» с четырьмя победами подряд занимает второе место в РПЛ, набрав 47 очков. У лидера «Зенита» – 56, а ближайший преследователь «Краснодар» имеет 41, сыграв на две игры меньше.

30 июня «Локомотив» примет «Крылья Советов».

источник: ФК «Локомотив»
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