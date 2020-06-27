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27 июня 22:28
автор: Виктор Шарафудинов

«Осасуна» обыграла «Леганес»

Команда из пригорода Мадрида отстает от «Сельты» на девять очков в борьбе за выживание.

Матч 32-го тура чемпионата Испании «Осасуна» – «Леганес» завершился со счетом 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Энрика Гальего. Нападающий открыл счет на 9-й минуте, но «Леганес» отыгрался на 50-й стараниями Хавьера Авилеса.

Второй свой гол Гальего забил головой на исходе компенсированного времени (90+6) после подачи Иньиго Переса.

«Осасуна» впервые в нынешнем сезоне выиграла два матча подряд и занимает 11-е место, имея 41 очко.

«Леганес» с 25 очками находится на предпоследней 19-й строчке турнирной таблицы. Команда Хавьера Агирре не может выиграть пять туров кряду (три поражения и две ничьи).

30 июня состоится матч «Леганес» – «Севилья». «Осасуна» 2 июля сыграет в гостях с «Эйбаром».

источник: «Советский спорт»
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