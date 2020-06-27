«Осасуна» обыграла «Леганес»

Матч 32-го тура чемпионата Испании «Осасуна» – «Леганес» завершился со счетом 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Энрика Гальего. Нападающий открыл счет на 9-й минуте, но «Леганес» отыгрался на 50-й стараниями Хавьера Авилеса.

Второй свой гол Гальего забил головой на исходе компенсированного времени (90+6) после подачи Иньиго Переса.

«Осасуна» впервые в нынешнем сезоне выиграла два матча подряд и занимает 11-е место, имея 41 очко.

«Леганес» с 25 очками находится на предпоследней 19-й строчке турнирной таблицы. Команда Хавьера Агирре не может выиграть пять туров кряду (три поражения и две ничьи).