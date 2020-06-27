«Кальяри» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем году одержал две победы подряд

Матч итальянской серии А «Кальяри» – «Торино» завершился с результатом 4:2.

По ходу встречи хозяева вели 3:0. На 12-й минуте счет открыл уругваец Наитан Нандес, на 17-й отличился аргентинский нападающий Джованни Симеоне, а на 46-й – бельгийский полузащитник Раджа Наингголан.

В середине второго тайма «Торино» сократил до минимума свое отставание. На 60-й точный удар нанес бразильский защитник Бремер, а на 65-й – форвард итальянской сборной Андреа Белотти.

Однако на 69-й «Кальяри» обезопасил свою победу. Бразильский нападающий Жоао Педро забил свой 17-й гол в текущем чемпионате, реализовав пенальти.

«Кальяри» занимает 10-е место, набрав 38 очков, а «Торино» – 14-е (31).