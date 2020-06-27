ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 июня 22:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Кальяри» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем году одержал две победы подряд

В чемпионате Италии продолжается 28-й тур.

Матч итальянской серии А «Кальяри» – «Торино» завершился с результатом 4:2.

По ходу встречи хозяева вели 3:0. На 12-й минуте счет открыл уругваец Наитан Нандес, на 17-й отличился аргентинский нападающий Джованни Симеоне, а на 46-й – бельгийский полузащитник Раджа Наингголан.

В середине второго тайма «Торино» сократил до минимума свое отставание. На 60-й точный удар нанес бразильский защитник Бремер, а на 65-й – форвард итальянской сборной Андреа Белотти.

Однако на 69-й «Кальяри» обезопасил свою победу. Бразильский нападающий Жоао Педро забил свой 17-й гол в текущем чемпионате, реализовав пенальти.

«Кальяри» занимает 10-е место, набрав 38 очков, а «Торино» – 14-е (31).

30 июня «Торино» примет «Лацио». «Кальяри» 1 июля сыграет на выезде с «Болоньей».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Топ10 самых популярных французских авто на вторичном рынке России«Локомотив» самоизолировался из-за опасений потерять место в Лиге ЧемпионовВ сеть попали характеристики сматртфона Samsung Galaxy A01 CoreБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Валерий Карпин: Футболистам «Ростова» можно памятник поставить
Главный тренер желто-синих дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом».
27.06.2020 23:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Леонид Слуцкий: Проблема была не только в Миранчуке. «Локомотив» – команда высокого уровня
Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от железнодорожников.
27.06.2020 23:03
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Минское «Динамо» выиграло у БАТЭ в гостях
Клуб из Борисова все равно стал победителем первого круга белорусского чемпионата.
27.06.2020 22:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Кальяри» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем году одержал две победы подряд
В чемпионате Италии продолжается 28-й тур.
27.06.2020 22:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Осасуна» обыграла «Леганес»
Команда из пригорода Мадрида отстает от «Сельты» на девять очков в борьбе за выживание.
27.06.2020 22:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв в дополнительное время «Норвич»
Победный гол забил Гарри Магуайр.
27.06.2020 22:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Шахтер» сыграл вничью с «Зарей» и помог «Динамо» в борьбе за второе место
Киевский клуб опережает луганчан на два очка.
27.06.2020 22:07
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ростов» обыграл «Арсенал». Мамаев забил на 31-й секунде
По набранным очкам команда Валерия Карпина догнала «Краснодар».
27.06.2020 21:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Марко Николич: Решение игроков «Локомотиве» о самоизоляции на базе стало моей первой победой
Главный тренер железнодорожников дал комментарий после победы в Казани над «Рубином».
27.06.2020 21:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Роббен возобновит карьеру в «Гронингене»
36-летний голландец пропустил один сезон после завершения контракта с «Баварией».
27.06.2020 21:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика