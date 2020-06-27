Леонид Слуцкий: Проблема была не только в Миранчуке. «Локомотив» – команда высокого уровня

В 24-м туре чемпионата России «Рубин» уступил «Локомотиву» дома со счетом 0:2. Оба мяча железнодорожников забил Алексей Миранчук.
После матча главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий пообщался с прессой.
«В чем проблемы? В отборе? Мы их и до перерыва пытались ее решать, – цитирует слова Слуцкого официальный сайт «Рубина». – Мы знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями, но, к сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Было указано на то, что мы должны были ее четче контролировать. В зависимости от расположения мяча это должен был делать или Могилевец, или Абильдгор.
Низкую реализацию всегда можно объяснять только тем, что в каком-то эпизоде игроку не хватает или концентрации или квалификации. Больше никак. Этот ответ универсальный, можно применять к любой команде и к любому игроку группы атаки.
Ставлю тех форвардов, которые лучше готовы, которые лучше выглядят в тренировках. У нас всего их два, поэтому пока на данном этапе доверяю Игнатьеву.
На фланговых позициях у нас есть четыре игрока. В прошлом матче Кварацхелия и Бакаев забили каждый по мячу и сыграли хорошие матчи. Так бывает, когда ты должен выходить с лавки, как сегодня, например Давиташвили.
Замена Бакаева связана с травмой. Он получил болезненный ушиб в начале второго тайма.
«Локомотив» – команда высокого уровня. Здесь вопрос не только в Миранчуке, если бы была задача просто закрыть Миранчука и все… Есть еще Крыховяк, есть Жоау Марио, футболисты, которые в середине поля очень мобильны и много получают мяч. Поэтому вопрос закрыть только лишь Миранчука не стоял.
У нас есть группа футболистов, которые не здоровы. Это не только Зуев, но и Данченко, и Бегич.
Когда восстановится Данченко? Сложно называть конкретные сроки сейчас.
Нужно смотреть эпизод с назначенным пенальти. С моей позиции эпизод не выглядел настолько бесспорным, насколько быстро судья отреагировал и сразу поставил 11-метровый.
Болельщикам всем большое спасибо, кто пришел на матч. Болели, поддерживали, переживали с первой до последней минуты.
Почему не ношу маски и перчатки? Главному тренеру можно находиться без маски и перчаток».
«Рубин» остался на 11-м месте с 26 очками. 1 июля команда Слуцкого сыграет в гостях с «Уфой».