Леонид Слуцкий: Проблема была не только в Миранчуке. «Локомотив» – команда высокого уровня

В 24-м туре чемпионата России «Рубин» уступил «Локомотиву» дома со счетом 0:2. Оба мяча железнодорожников забил Алексей Миранчук.

После матча главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий пообщался с прессой.

«В чем проблемы? В отборе? Мы их и до перерыва пытались ее решать, – цитирует слова Слуцкого официальный сайт «Рубина». – Мы знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями, но, к сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Было указано на то, что мы должны были ее четче контролировать. В зависимости от расположения мяча это должен был делать или Могилевец, или Абильдгор.

Низкую реализацию всегда можно объяснять только тем, что в каком-то эпизоде игроку не хватает или концентрации или квалификации. Больше никак. Этот ответ универсальный, можно применять к любой команде и к любому игроку группы атаки.

Ставлю тех форвардов, которые лучше готовы, которые лучше выглядят в тренировках. У нас всего их два, поэтому пока на данном этапе доверяю Игнатьеву.