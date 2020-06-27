Валерий Карпин: Футболистам «Ростова» можно памятник поставить

В 24-м туре чемпионата России «Ростов» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. После игры главный тренер ростовчан Валерий Карпин подвел итоги встречи в эфире телеканала «Матч Премьер».

- Как у нас говорят: попадая в трудные обстоятельства, мы крепчаем?

- Да нет, я бы не сказал. Не хотелось бы попадать в такие обстоятельства и крепчать.

- Сегодня, наверное, победа достигнута прежде всего за счет морально-волевых качеств?

- Естественно, да. Пока хоть какие-то силы были, можно говорить про какую-то игру, потом... Я думаю, этим ребятам можно вообще памятник ставить после такой подготовки, которая у нас была эти две недели, после всего того, что произошло. То, что они сотворили сегодня... Ну, добыли три очка. Можно памятник поставить.