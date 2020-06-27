Валерий Карпин: Футболистам «Ростова» можно памятник поставить

В 24-м туре чемпионата России «Ростов» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1. После игры главный тренер ростовчан Валерий Карпин подвел итоги встречи в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Как у нас говорят: попадая в трудные обстоятельства, мы крепчаем?
- Да нет, я бы не сказал. Не хотелось бы попадать в такие обстоятельства и крепчать.
- Сегодня, наверное, победа достигнута прежде всего за счет морально-волевых качеств?
- Естественно, да. Пока хоть какие-то силы были, можно говорить про какую-то игру, потом... Я думаю, этим ребятам можно вообще памятник ставить после такой подготовки, которая у нас была эти две недели, после всего того, что произошло. То, что они сотворили сегодня... Ну, добыли три очка. Можно памятник поставить.
- На что делали ставку, что говорили перед матчем?
- То, что я говорил перед матчем, останется в раздевалке. Естественно, я не буду говорить. Говорил, что первые минуты особенно важны для нас, мы понимали, что наше состояние физическое, мягко говоря, не самое лучшее.
Хотели попробовать сразу включиться, если еще и получится забить, чтобы почувствовать уверенность... Ну, так получилось, понятно, что это ничего не запланируешь, но слава богу – так получилось.
- Как теперь восстанавливаться, набирать форму? Календарь очень сжатый.
- Как все команды восстанавливаются, так же будем восстанавливаться. Дай бог, будут возвращаться игроки, которых сегодня не было даже в заявке. Ну, будем вылезать из этого... э-э-э.. вылезать из этой ситуации, так назовем.
«Ростов» набрал 41 очко и теперь делит с «Краснодаром» третье и четвертое места. «Быки» при этом пока еще не сыграли ни одного матча после рестарта, пропустив два тура.
1 июля команда Карпина должна принять «Краснодар» на своем поле.