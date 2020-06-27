Игорь Черевченко: Я не знаю, как объяснить гол на первой минуте

В 24-м туре чемпионата России «Арсенал» на выезде проиграл «Ростову» со счетом 1:2. Первый мяч «оружейники» пропустили уже на 31-й секунде встречи. Отличился Павел Мамаев.

После матча главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко дал оценку произошедшему в эфире телеканала «Матч Премьер»

«Я не знаю, как объяснить гол на первой минуте, – заявил Черевченко. – Игрок выбивает вперед на 60 метров, а два защитника не могут разобраться…

«Ростов» выиграл много единоборств на поле. Они хорошо играли и одержали заслуженную победу.

Наши замены? Лучше бы я их не делал, и на поле остались те, кто играл изначально».