ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июня 08:39
автор: Артур Гичунцев

Ребров – после матча с «Уфой»: Берегите свои нервы, совсем скоро они нам понадобятся

Встреча прошла на «Открытие Арене».

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров оставил запись в своем Instagram после домашнего матча с «Уфой» (0:0) в 24-м туре РПЛ.

«Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую «Открытие Арена». Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперед!

Меня, как игрока, болельщика и даже фаната «Спартака» очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят. Дед, Андрей Ещенко, рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку.

Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять три очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся все сильнее и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь», – написал Ребров.

«Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Уфа», у которой 31 очко, занимает седьмую строчку.

Добавим, что 30 июня москвичи сыграют на выезде с ЦСКА, а команда Вадима Евсеева 1 июля примет «Рубин».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Туктамышева рассказала о романтических планахОбъявлена дата релиза серийной версии электрокроссовера Nissan AriyaТоп 3: самые быстрые гибридные гиперкарыБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Ребров – после матча с «Уфой»: Берегите свои нервы, совсем скоро они нам понадобятся
Встреча прошла на «Открытие Арене».
28.06.2020 08:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Зелимхан Бакаев: Если расслабимся, ЦСКА в дерби нас накажет
«Спартак» сыграет с армейцами на выезде 30 июня.
27.06.2020 23:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кирилл Новиков: Рассматривали все варианты. Ночью получили письмо о том, что можем играть
Главный тренер «Динамо» рассказал о подготовке к дерби против ЦСКА.
27.06.2020 23:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Черевченко: Я не знаю, как объяснить гол на первой минуте
Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал поражение в Ростове.
27.06.2020 23:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Валерий Карпин: Футболистам «Ростова» можно памятник поставить
Главный тренер желто-синих дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом».
27.06.2020 23:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Леонид Слуцкий: Проблема была не только в Миранчуке. «Локомотив» – команда высокого уровня
Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от железнодорожников.
27.06.2020 23:03
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Минское «Динамо» выиграло у БАТЭ в гостях
Клуб из Борисова все равно стал победителем первого круга белорусского чемпионата.
27.06.2020 22:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Кальяри» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем году одержал две победы подряд
В чемпионате Италии продолжается 28-й тур.
27.06.2020 22:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Осасуна» победила «Леганес»
Команда из пригорода Мадрида отстает от «Сельты» на девять очков в борьбе за выживание.
27.06.2020 22:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв в дополнительное время «Норвич»
Победный гол забил Гарри Магуайр.
27.06.2020 22:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика