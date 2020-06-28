Ребров – после матча с «Уфой»: Берегите свои нервы, совсем скоро они нам понадобятся

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров оставил запись в своем Instagram после домашнего матча с «Уфой» (0:0) в 24-м туре РПЛ.

«Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую «Открытие Арена». Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперед!

Меня, как игрока, болельщика и даже фаната «Спартака» очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят. Дед, Андрей Ещенко, рядом с молодежью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы и до победы не хватило буквально чуточку.

Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять три очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся все сильнее и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь», – написал Ребров.

«Спартак» сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Уфа», у которой 31 очко, занимает седьмую строчку.