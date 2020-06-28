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28 июня 09:15
автор: Артур Гичунцев

В сборной России отреагировали на гол Смолова «Барселоне»

Ранее нападающий поразил ворота «Реала».

Накануне, 28 июня футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Барселоной».

Матч 32-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2. Второй гол галисийского клуба забил Федор Смолов.

Пресс-служба сборной России опубликовала запись в соцсети, написав: «Список дел Смолова: забить гол «Реалу», забить гол «Барселоне».

Напомним, 30-летний форвард перебрался в «Сельту» минувшей зимой. Он был арендован у «Локомотива». Как сообщает пресса, клуб хочет выкупить игрока и предложил красно-зеленым шесть млн евро.

источник: «Советский спорт»
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