В сборной России отреагировали на гол Смолова «Барселоне»

Накануне, 28 июня футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Барселоной».

Матч 32-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2. Второй гол галисийского клуба забил Федор Смолов.

Пресс-служба сборной России опубликовала запись в соцсети, написав: «Список дел Смолова: забить гол «Реалу», забить гол «Барселоне».

Напомним, 30-летний форвард перебрался в «Сельту» минувшей зимой. Он был арендован у «Локомотива». Как сообщает пресса, клуб хочет выкупить игрока и предложил красно-зеленым шесть млн евро.